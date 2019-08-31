Киев, , 10:54 — REGNUMВласти Украины подтвердили информация о проведении встречи советников лидеров стран «нормандской четверки». Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что на встрече советников лидеров России, Украины, Франции и Германии Киев будут представлять новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак.

Встреча должна состоятся в Берлине 2 сентября. Главная задача этой встречи — организовать саммит лидеров стран «нормандской четверки».

Напомним, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российскую сторону на встрече в Берлине будет представлять помощник российского лидера Владислав Сурков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти заявили о готовности участвовать в переговорах в «нормандском формате», но подчеркнули, что переговоры должны дать результат.