Токио, , 10:58 — REGNUMЯпония намеревается затратить на национальную оборону в 2020 финансовом году рекордную сумму в 5,322 триллиона иен (примерно 50 млрд долларов), соответствующая информация размещена 31 августа на официальном сайте министерства обороны Японии.

Данная сумма на 1,2% выше, чем затраты Японии на оборону в нынешнем финансовом году.

Также сообщается, что японское военное ведомство особое внимание планирует уделить особое внимание киберугрозам, могущим исходить из космоса, а также связанных с применением электромагнитных волн. На нужды космической безопасности планируется затратить 52,4 млрд иен (494,33 млн долларов), а на устранение киберугроз — 23,8 млрд иен 224,5 млн долларов). При этом отряд японской киберзащиты будет увеличен ещё на 70 человек.

Кроме этого, минобороны Японии намерено закупить три истребителя F-35А на сумму 31 млрд иен (291,6 млн долларов) и шесть истребителей F-36В на сумму 84,6 млрд иен (примерно 796 млн долларов).

И ещё Япония планирует переделать в авианосцы вертолетоносцы типа «Идзумо-Кага» и «Идзумо"за 3,1 млрд иен (29 млн долларов) под размещение на них 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Также ещё 12,2 млрд иен (115 млн долларов) планируется потратить на приобретение двух установок вертикального пуска для наземных систем ПРО Aegis Ashore.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Япония стала крупнейшим покупателем американских истребителей F-35, опередив в этом вопросе даже Великобританию.