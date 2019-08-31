Тбилиси, , 10:32 — REGNUMПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили планирует посетить Польшу с официальным визитом с 31 августа по 2 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент планирует принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны. Зурабишвили также планирует встретиться с главами Болгарии, Эстонии и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, приглашение на мероприятия в Польше не получили Россия и пять стран Туркестана, народы которых внесли огромный вклад в разгром фашизма. От участия в памятных мероприятиях отказались премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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