Гонконг, Китай, , 10:18 — REGNUMНа улицы Гонконга вышли сотни протестующих, таким образом продолжив акции протеста, продолжающиеся несколько месяцев, об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрут шествия предполагает прохождение мимо штаб-квартиры полиции, а также ряда правительственных учреждений.

Участники шествия развернули транспаранты, по которым можно сделать предположение, что они проводят религиозную акцию, а следовательно им не требуется специального разрешения.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Причиной недовольства жителей стало желание местных властей принять законопроект, позволяющий экстрадировать подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай, что, по мнению манифестантов, ущемляет автономию региона.

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