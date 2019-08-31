Нью-Дели, , 10:01 — REGNUMВласти Индии могут выдворить из страны порядка 2 млн человек, об этом 31 августа сообщает телеканал NDTV.

Причиной возможного решения о высылке стало отсутствие имен людей в национальном реестре граждан. Указанные жители проживают в штате Ассам на северо-востоке страны, если депортация будет осуществлена они отправятся в Бангладеш.

Напомним, в национальный реестр граждан входят те люди, которые могут подтвердить факт своего проживания в указанном регионе до провозглашения независимости Бангладеш — до 24 марта 1971 года.

В настоящее время численность населения штата Ассам составляет порядка 35 млн человек, власти региона решили провести перепись, предполагая, что здесь проживают нелегальные мигранты. Соответствующая процедура и выявила около 2 млн человек, у которых отсутствуют необходимые документы.

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