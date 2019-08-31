Токио, , 09:19 — REGNUMОфициальный Токио заявил свой протест республике Южная Корея из-за посещения южнокорейскими депутатами островов Такэсима (Токто), на которые претендует Япония, сообщает 31 августа агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это является совершенно неприемлемым и вызывает крайнее сожаление», — цитирует агентство слова официального представителя правительства Японии.

Также отмечается, что данный протест был передан официальному Сеулу.

Отметим, ранее, 31 августа, группа южнокорейских парламентариев посетила острова Такэсима (Токто), являющиеся предметом территориального спора между Южной Кореей и Японией.

Напомним, по мнению Токио, Южная Корея незаконно оккупировала данные острова, которые были включены в состав Японской империи ещё в 1905 году. В свою очередь и Сеул, и Пхеньян считает, что данный архипелаг всегда был частью корейского государства.