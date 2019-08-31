Гонконг, Китай, , 09:01 — REGNUMПравительство Китайской Народной Республики выражает протест властям США и некоторым сенаторам Конгресса США за сочувствие радикально настроенным участникам протестов в Гонконге и критику со стороны Вашингтона в связи в связи с их задержанием. Соответствующее заявление распространил сегодня, 31 августа, комиссариат министерства иностранных дел Китая в специальном административном районе Гонконг.

В ведомстве напомнили, что американские сенаторы позволяют себе критику законного задержания виновников актов насилия в ходе протестов в Гонконге.

«Они высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов, назвав их «несогласными», — напоминает МИД КНР.

Более того, в Вашингтоне требуют, чтобы гонконгская администрация отозвала обвинения, выдвинутые против задержанных, и даже грозят Гонконгу санкциями.

«Подобные заявления извращают действительность <…> Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест», — сказано в заявлении комиссариата МИД КНР в Гонконге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонуонге не утихают с июня 2019 года. Поводом для их начала стала попытка властей гонконга принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать континетальному Китаю подозреваемых.