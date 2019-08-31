Гавана, , 08:45 — REGNUMМинистерство иностранных дел Кубы выразило опасение в связи с созданием командования космических сил США. Соответствующее заявление опубликовал 30 августа на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Он написал, что создание американцами космического командования вооруженных сил США, а также милитаризация космоса представляют угрозу для всеобщей безопасности.

«Недопустимо пытаться превратить космическое пространство в новое поле битвы», — написал глава МИД Кубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил об учреждении командования Космическими силами США. Трамп заявил, что противники США с помощью новых технологий угрожают на орбите американским спутникам именно этим и была вызвана необходимость создания Космических сил. Первым этапом их создание стало учреждение командования.