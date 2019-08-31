Вашингтон, , 08:53 — REGNUMПосещение Германии запланировал президент США Дональд Трамп после приглашения, поступившего от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 31 августа президент США рассказал журналистам во время беседы на Южной лужайке Белого дома.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7

Трамп пояснил, что воспользуется приглашением Меркель посетить Германию, но не уточнил сроки визита.

При этом президент США уточнил, что визит в Польщу состоится позднее, отметив, что у США «отличные отношения с Польшей».

Напомним, визит президента США в Варшаву был намечен на 1 и 2 сентября. Предполагалось, что Трамп примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Кроме того, был намечен ряд переговоров о сотрудничестве двух стран в области безопасности и экономического взаимодействия.

Визит лидера США бл отменён из-за проблем с надвигающимся на США ураганом «Дориан».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.

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