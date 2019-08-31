Вашингтон, , 08:33 — REGNUMСтраница предвыборного сайта президента США Дональда Трампа выдает картинку с издевательством над кандидатом в президенты США на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон, сообщает 31 августа газета The Hill.

По данным издания, при попытке захода на несуществующую станицу предвыборного сайта Трампа, на экран выходит картинка с фотоколлажем Хиллари Клинтон, которая стоит на трибуне с президентской печатью на фоне вашингтонского Капитолия, с надписью: «Ой! Это странно. Вы видите что-то, чего не существует… Попробуйте перейти на нашу страницу». Сама страница озаглавлена «404» — что означает: «страница не найдена».

При этом, как отмечает The Hill, неизвестно как долго данная картинка появляется на предвыборном сайте Трампа, так как СМИ обратили на это свое внимание только теперь. В самом предвыборном штабе никак данную шутку не прокомментировали.

Отметим, ранее, в марте нынешнего года, кандидат от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила о том, что она отказывается от участия в президентских выборах 2020 года и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора Нью-Йорка.