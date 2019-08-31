Цхинвал, , 08:17 — REGNUMПравительство Грузии установило полицейский пост в районе южноосетинского села Цнелис для захвата полезных ископаемых. Об этом 30 августа заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медов, сообщает РИА Новости.

По его мнению, провокацией на границе Тбилиси преследовал несколько целей. Кроме достижения внутриполитических имиджевых целей Грузия планирует захватить регион, богатый полезными ископаемыми, считает министр.

Медов добавил, что территория, в районе которой установлен пост полиции, известна производством талька, мраморной крошки, а также запасами мрамора, серпентина, барита, нефрита.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа МИД России выразило обеспокоенность относительно ситуации на границе Грузии и Южной Осетии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что провокация Тбилиси произошла в контексте многократных предложений Цхинвала о переговорах по поводу демаркации границы.

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