Киев, , 08:16 — REGNUMПосол Китая на Украине Ду Вэй подверг критике Соединенные Штаты, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела станы, об этом 30 августа дипломат объявил во время брифинга.

В частности, речь шла об интересе советника по национальной безопасности США Джона Болтона относительно сотрудничества Пекина и Киева в области военных технологий.

Ранее в американских СМИ появилась информация о планах Соединенных Штатов помешать сделке по продаже украиной компании «Мотор Сич» китайским бизнесменам.

Указанное предприятие поможет КНР решить ряд проблем с производством реактивных двигателей, что угрожает превосходству американского военного флота, делает его уязвимым перед китайскими истребителями.

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