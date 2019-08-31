Киев, , 08:27 — REGNUM«Возращение» Крыма в качестве одной из приоритетных задач во внешней политике назвал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Такое заявление было сделано политиком 30 августа в ходе выступления в Верховной Раде.

Пристайко отметил, что «возвращение «Крыма, как и мирное урегулирование ситуации на Донбассе, являются важнейшими задачами, которые были поставлены перед МИД Украины президентом Владимиром Зеленским, и их следует решить в ближайшие полгода.

При этом новый глава МИД Украины отметил, что в настоящий момент неважно, каким способом будут решены данные задачи — путём соглашений либо с помощью миротворцев, важно нацелиться на решение этих вопросов.

Также Пристайко заявил, что Украина продолжит двигаться в направлении евроинтеграции и вступления в НАТО.

При этом Пристайко пояснил, что для решения всех поставленных задач Украина будет опираться на опыт и ресурсы, в том числе финансовые, Евросоюза и НАТО.

Крымские власти, в свою очередь, назвали идею о «возвращении» в состав Украины бессмыслицей и актом популизма и призвали украинские власти прекратить говорить невыполнимые лозунги и разработать план для признания Крыма территорией, вошедшей в состав России.

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