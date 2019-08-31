Москва, , 07:54 — REGNUMРоссийские власти пообещали, что обязательно пригласят президента Украины Владимира Зеленского на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года. Об этом накануне, 31 августа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что свое участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы уже подтвердили 17 глав государств. Это, в частности, главы Франции, Сербии, Кубы, Чехии, Молдавии, Сербии, Армении, Венесуэлы, Белоруссии.

Ушаков положительно ответил на вопрос о том, приглашает ли Москва на эти мероприятия президента Украины Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что российские власти пригласили и президента США Дональда Трампа и тот даже заявил, что скорее всего приедет, но официального ответа из Вашингтона пока никто не дал.