Рига, , 07:38 — REGNUMМинистр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс остро отреагировал на заявление министерство иностранных дел России о том, что страны Прибалтики, получившие независимости от СССР, так никогда и не стали правовыми демократическими государствами. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter появилось сообщение о том, после обретения странами Прибалтики независимости в начале 90-х годов XX века была надежда, что эти страны станут демократическим и правовыми государствами. Однако надежды эти не оправдались.

Ринкевичуса явно разозлило это сообщение и поскольку ответить по существу ему нечего, он начал петь старую песню латвийских властей о том, что де страны Прибалтики были «оккупированы» Советским Союзом, а прибалтийских советских республик никогда не существовало, ну, а МИД России якобы всегда врет.

Также он утверждает, что прибалтийские страны таки стали «современными, независимыми и правовыми государствами».

По всей видимости он забыл, что страны Прибалтики входят в наднациональное объединение под название Европейский союз, где о независимости говорить не приходится. Что касается правового государства, то в странах Прибалтики осуществляется жесткое притеснение русского населения, оставшегося там со времен СССР, вплоть до поражения в правах, ни о каком правовом государстве говорить явно не приходится.