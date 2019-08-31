Ереван, , 07:33 — REGNUMБывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян арестован на два месяца по подозрению в растратах и злоупотреблением должностными полномочиями. Об этом 30 августа заявил адвокат экс-министра Ерем Саркисян, сообщает агентство «Новости-Армения».

Адвокат сказал, что Ереванский суд не принял во внимание ни одного контраргумента защиты. Саркисян добавил, что решение суда будет обжаловано.

Правозащитник отметил, что Хачатрян находится около полугода под подпиской о невыезде и не пытается скрыться от следствия. На основе этого адвокат считает решение суда незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа сотрудники службы национальной безопасности Армении провели обыски у бывшего председателя комитета государственных доходов, экс-министра финансов республики Гагика Хачатряна. После обысков ему было выдвинуто обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате имущества.

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