Москва, , 07:13 — REGNUMМинистерство иностранных дел России выразило обеспокоенность относительно ситуации на границе Грузии и Южной Осетии, об этом 30 августа сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис» , — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что провокационные действия грузинских властей происходили и происходят в контексте многократных предложений Цхинвала о переговорах по поводу демаркационной зоны на границе.

Последние месяцы, говорится в заявлении, Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе, осуществлял провокационные действия, проводил пропагандистские кампании, что не лучшим образом сказывается на урегулировании конфликта.

Напомним, причиной очередного витка напряженности между Грузией и Южной Осетией стало строительство грузинской стороной блокпоста вблизи приграничной зоны. Ответом Цхинвала стало возведение аналогичного объекта у границы.

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