31 августа 2019 | Время чтения 11 мин

Давно уже ясно, что как только говорят о «техническом» руководстве, всегда за этим прячут то, что не хотят, чтобы выходило на публику. Управлять отстраненно и без модели развития нельзя. Если вам, читатель, на Украине или в России доказывают, что можно, это означает только одно. Данная территория лишена суверенитета, модель ее развития формируется внешними центрами, а внутри лишь механически или «технократически» исполняется.

Владимир Павленко, , 06:22 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На Украине появились новый премьер и новое правительство. Либеральные СМИ, как в Киеве, так и в Москве, отчаянно спекулируют на его «технократическом» происхождении. И подают состав кабмина примером выхода из тупика националистического правления при Петре Порошенко. Так ли это на самом деле?

Нет, не так. Забегая вперед, отметим главное, что характеризует новый украинский кабмин, который совсем не случайно начинает свою деятельность с распродажи земли, прежде всего украинских черноземов. Кабинет Алексея Гончарука пришел к власти только с одной целью — полной и окончательной ликвидации украинской самостийности в пользу превращения республики в протекторат и колонию Запада. Приснопамятный государственный переворот 2014 года, переименованный задним числом в «революцию достоинства», как в свое время китайская «культурная революция», решил вопрос разрыва с Россией и генеральной чистки кадров, которые считались «нелояльными» именно ввиду их принципиального отказа от русофобии. С расстояния в несколько лет бандеровско-националистического правления и несколько месяцев мифологического «преодоления» его последствий хорошо видно, что с точки зрения кураторов этого проекта националисты свою задачу выполнили.

После чего должны были быть отодвинуты не потому, что к ним все негативнее относится украинское общество, критически переосмыслившее события последних лет и последовательно проголосовавшее в апреле против Порошенко, а в июле против пробандеровских партий. А в силу наступления нового этапа «вовлечения Украины» (термин англосаксонских think tanks и «закулисных» международных структур). «Завоевания» бандеровщины теперь следует приХватизировать и материализовать в собственность иностранных банков и корпораций, чтобы при любом шаге в будущем украинского общества в сторону у владельцев этой собственности был повод обратить к своим правительствам просьбу защитить их «законные» интересы. Вплоть до организации внешней интервенции и прямого вмешательства в события в ходе «острого» периода, который Украине, чтобы повернуть нынешние тенденции вспять, неизбежно придется пережить.

Первый и главный признак нового украинского правительства — зависимость от Запада в целом ряде ключевых, основополагающих сфер. Не будем голословными. Гончарук прошел обучение в Киевском институте Аспена (Aspen Institute Kyiv); подробнее о том, что это за структура, ниже. Здесь же пока констатируем наличие у Аспена, ключевые офисы которого находятся в штатах Колорадо и Мэриленд, сети зарубежных филиалов, включая киевский, возглавляемый эпической Натальей Яресько (или Джересько, как кому нравится), экс-главой украинского минфина, а до этого — сотрудником Госдепа и американского посольства на Украине.

«Цифровой трансформатор» (в смысле — вице-премьер и министр этой отрасли с таким вот говорящим названием) Михаил Федоров также обучался западным стандартам дома — на спецкурсах при представительстве НАТО на Украине; подробности не сообщаются и в официальной биографии политика не присутствуют, но по-видимому речь идет о дислоцированном во Львовской области, на бывшем советском Яворовском полигоне вблизи поселка-гарнизона Старичи, Объединенной многонациональной обучающей группе США и НАТО.

Министр финансов Оксана Маркарова, которая единственная, кроме Арсена Авакова, сохранила должность, полученную еще в правительстве Владимира Гройсмана, премудрости профессии постигала в Университете штата Индиана в Блумингтоне, а затем курировала экономическую политику и внешние корпоративные связи в американском инвестиционном фонде Western NIS Enterprise Fund. «Вишенкой на торте» ее карьеры служит прохождение практики во Всемирном банке.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Владимир Милованов преподает в Университете Питтсбурга и, по собственному признанию, половину времени проводит в США. Еще он почетный директор Киевской школы экономики (КШЭ), которая, как все подобные заведения, включая московскую Высшую школу экономики (ВШЭ), по сути «слизаны» с Лондонской школы экономики и политических исследований (ЛШЭ), накрепко связанной с именами главных идеологов либерального апартеида — Фридриха фон Хайека и Милтона Фридмана.

Министр без портфеля Дмитрий Дубилет — выпускник немецкой Hochschule Merseburg, но главное — приятель Владимира Зеленского и отпрыск экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета (группа «Приват» — вотчина олигарха-кукловода Игоря Коломойского).

Министр юстиции Денис Малюська — консультант Всемирного банка, недавно отучился в Лондоне, получив диплом магистра права.

Министр социальной политики Юлия Соколовская окончила Венский университет и прошла обучение в МВФовском Институте развития, после чего отрабатывала грант USAID (Агентства США по международному развитию) на разработку медицинской реформы.

Министр науки и образования Анна Новосад — выпускница Университета Маастрихта и стипендиат Фонда «Открытое общество» (ну как же сидя на образовании — и без Сороса?!). Еще в послужном списке «образовательного и научного» министра — работа в канадском парламенте и стажировки в аналитических центрах Чехии и Испании.

Министр развития общин и территорий Анна Бабак — грантодержатель американского фонда Эдмунда Маски, что позволило ей поступить и окончить Университет Вирджинии.

Образование министра здравоохранения Зоряны Скалецкой (Черненко) — польский Университет им. Марии Склодовской-Кюри в Люблине, а в активе министра по делам «временно оккупированных» территорий и перемещенных лиц Оксаны Коляды — тесная совместная информационная работа с представительством НАТО.

Вряд ли в особом представлении нуждается Арсен Аваков, сохранивший свой пост в основном благодаря гуляющим по Верховной раде слухам о готовности Порошенко совершить государственный переворот, противостоять которому «старый-новый» глава МВД должен как многолетний политический оппонент экс-президента.

На пальцах одной руки можно пересчитать министров, формально не связанных с западными университетами, центрами и фондами, и надо очень хорошо понимать, что не завербованными из таких командировок обычно не приезжают. Впрочем, возможно именно вербовка и является необходимым условием вхождения в новое украинское правительство, которое в еще большей мере, чем прежнее, представляет собой подобие колониальной администрации.

Второй типологический признак кабмина Гончарука — наличие у него концептуального ядра, представленного еще в ноябре 2015 года Офиса эффективного регулирования (вместо украинской аббревиатуры ОЭР используется английская BRDO — Better Regulation Delivery Office, ибо концепция офиса «слизана» с аналогичного, существующего в Великобритании). Маленький, но показательный штрих: создание офиса курировал экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, тот самый один из группы «варягов», возглавлявшейся Яресько, которых Порошенко позвал управлять Украиной и украинцами. Образование Абромавичус получал в системе Ротшильдов, в университетах «Конкордия» (бренд одной из принадлежащих этому клану финансово-промышленных групп) в Эстонии и американском штате Висконсин. Некоторое время, что тоже показательно, его обучение спонсировалось Фондом Сороса.

И именно на презентации ОЭР-BRDO, вместе с Абромавичусом присутствовал нынешний новый премьер, которого тогда, в 31 год от роду поставили офисом руководить. Разумеется, под надзором «старших товарищей». Между тем, статус ОЭР-BRDO не вполне понятен: это негосударственная структура, отрекомендованная, однако, Абромавичусом как «ресурс для всех министерств» и «внешний (!) отдел подготовки регуляторных актов в сфере дерегуляции», который он тогда, в 2015 году, предложил использовать «на полную, чтобы проводить реформы как можно скорее». А теперь внимание: в сегодняшнем правительстве Гончарука, помимо его самого, еще два министра — Алексей Оржель и вышеупомянутый Малюська — из этого офиса; из него набрали и значительную, причем, вполне проходную по порядковому номеру, часть партийного списка «Слуг народа». А еще его кадрами в значительной мере укомплектовали Антимонопольную службу, вычистив из нее уже при Зеленском функционеров, которых сочли «пророссийскими» и потому утратившими доверие, например, Агию Загребельскую, которую на этом основании из комитета изгнали со скандалом, причем, президентским указом.

Ну и кто, имея в виду фактор ОЭР-BRDO, будет оспаривать преемственность нынешней власти по отношению к прежней? Риторика сегодня формально не такая агрессивно-антироссийская, это правда. Так в риторику никто и не упирается. Упираются, как уже отмечалось, даже не в идеологию: ею жонглируют ради прикрытия колониального статуса, который на Украине из теории перейдет в практику с отменой моратория на продажу земли иностранцам. Именно эту стратегическую линию поначалу прикрыли национализмом, а теперь прикрывают «технократизмом» нового правительства. И давно уже ясно, что как только говорят о «техническом» руководстве, всегда за этим прячут то, что не хотят, чтобы выходило на публику. Управлять отстраненно, без модели развития, нельзя, и если вам, читатель, на Украине ли, в России или где-либо еще доказывают, что можно, это означает только одно. Эта территория лишена суверенитета, модель ее развития формируется внешними центрами, а внутри — лишь механически или «технократически» исполняется. Именно в этом, а также в окольном продвижении агрессивного либерализма и насаждении периферийного, недоразвитого капитализма — суть всех запретов на идеологию. Это — запрет на собственную модель развития. Просто на Украине в отличие от России с этого сейчас снимается завеса секретности, а процесс колонизации выставляется на всеобщее обозрение тех, «кто понимает».

И вот здесь самое время перейти к идеологии этих внешних центров. Мы уже упоминали об обучении Гончарука в киевском филиале Института Аспена. Что такое Аспен? Это один из ведущих «мозговых центров» США и Запада, который создавался в Аспене (штат Колорадо) в начале 50-х годов прошлого века миллиардером Уолтером Папке, основателем Container Corporation of America, женатым на родной сестре видного американского ястреба холодной войны Пола Нитце. Вначале это был клуб по интересам, объединяющий представителей политической, научной и гуманитарной элит, а также богемы. С 1978 года, когда в структуре интересов перевесила политическая составляющая, олигархические «меценаты» передислоцировали штаб-квартиру Аспена в штат Мэриленд, в Уай-Ривер.

С 1984 года при институте функционирует так называемая «стратегическая группа», с созданием которой у него появились филиалы в Западной Германии, Франции, Италии и даже Индии. После распада СССР Аспен, сделавший приоритетом гуманитарное подрывное воздействие на «нужные» страны, распространил влияние на постсоветское пространство, создав филиалы в Грузии и на Украине. Именно таким филиалом, входящим в Aspen Community, и является Аспен-Киев, где Гончарука готовили по курсу программы «ответственного лидерства», соединенного с ценностным аспектом («Ценности и общество»). Аспен-Киев — типичная оранжевая НКО, и назначение Гончарука именно сейчас — своеобразный месседж о намерениях новой украинской власти. С одной стороны, минуло сто дней президентства Зеленского, с другой — на 11−12 сентября в программе Аспен-Киев значится проведение форума по программе «Хорошее управление» (Good Governance»); вот как расшифровывается задача этой программы на сайте самого киевского филиала:

«Программа направлена на поддержку обсуждения общественных вопросов, противоречий в государственной политике, глобальных вызовов и потенциальных угроз, которые должны быть решены государственными органами. К участию в мероприятиях программы приглашаются политики, государственные и муниципальные служащие, ученые и эксперты, представители бизнеса, образования и культуры, ИТ-специалисты, лидеры объединенных территориальных общин и неправительственного сектора, представители международных организаций и СМИ».

А сентябрьский форум «призван дать возможность лидерам разных стран обменяться опытом и идеями о том, как развивать демократическое управление и разрабатывать решения общих проблем, связанных с внедрением цифровых технологий».

Как видим, Аспен, что в Америке, что на Украине, работает сугубо с «элитными» контингентами, включая в элиту и ту субстанцию, которая в классической типологии элит Вильфредо Парето считается антиэлитой. И единственное, на чем можно объединить эти контингенты, части которых даже государственные интересы абсолютно побоку — это на элитной принадлежности с последующим противопоставлением народу. Идеология Аспена — держать «плебс в узде», промывая ему мозги новомодными, «креативными» теориями, не имеющими, в отличие от марксизма-ленинизма, например, никакого отношения к окружающей реальной действительности. С учетом активного участия в Аспен-Киев эмиссаров из Мэриленда, а также вхождения в руководство стратегической группы головного американского института ключевых в прошлом фигур внешней политики США уровня госсекретарей и советников по национальной безопасности, понятно, что на предстоящем киевском форуме будет обсуждаться. Особенно в контексте назначения Гончарука премьером. Если отбросить словесные условности, аспенские кукловоды пришли на Украине к власти. Тем более что и упомянутый Офис эффективного регулирования, пользуясь формально негосударственным статусом, даже не скрывает, что его «партнерами», то есть спонсорами выступают Всемирный банк, Европейский союз и правительство Канады.

И последнее. Активное участие в Аспен-Киев НКО Luminate, представленной в 18-ти странах, а также других крупнейших глобальных структур, продвигающие социальное предпринимательство как повестку транснациональных гуманитарных связей, говорит о том, что за Украину взялись по-настоящему и всерьез. Поэтому от бытующих у нас порой в экспертном сообществе необоснованных надежд, которые связываются с новой украинской властью, необходимо избавляться как можно скорее. Они не соответствуют действительности, и нет ничего опаснее пребывания в плену этих иллюзий. Украинский проект Запада не просто сохраняет антироссийский стержень и направленность, но и переходит в новую, еще более опасную стадию.

Очень похоже, что вместо лобовой конфронтации времен Порошенко будет применен обходной маневр, с помощью которого Киев постараются сделать не просто альтернативным, но и враждебным Москве центром консолидации постсоветского пространства. Причем, объединив с Варшавой, а в контексте визита Биньямина Нетаньяху, возможно, еще и с дополнительной «нагрузкой». Но это уже совсем другая история, кроме одного. Распространение этого проекта на Россию, точнее, на наши регионы, без всякого сомнения будет осуществляться, если уже не осуществляется, с помощью либерального дискурса. Поэтому в отношении его носителей не могут не напрашиваться определенные выводы. И это вопрос не просто национальной безопасности, но суверенитета и выживания страны.