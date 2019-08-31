Вашингтон, , 05:34 — REGNUMСуд над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 г. в США состоится 11 января 2021 года, пишет The New York Times.

Уточняется, что судить будут пятерых, в том числе главного подозреваемого Халида Шейха Мохаммеда.

Напомним, обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября проходят пять человек. Они были задержаны 2002−2003 гг. в Пакистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля Мохаммед выдвинул условия, на которых он в суде готов признать причастность Саудовской Аравии к этим терактам.

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