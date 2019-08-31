Туринск, Свердловская область, , 05:26 — REGNUMВ Туринске (Свердловская область) объявили конкурс на определение нового мэра города. Об этом сообщает «Новый день».

Место освободилось в связи с отставкой предыдущего градоначальника Андрея Белоусова.

Конкурс проводит туринская гордума. Документы от соискателей принимаются с 21 сентября по 3 октября 2019 года. Первый этап конкурса пройдёт 8 ноября.

Напомним, по информации местных СМИ, Андрей Белоусов покинул пост мэра из-за проблем со здоровьем. Градоначальник возглавлял Туринск с 2011 года.

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