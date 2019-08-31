Брюссель, 31 августа 2019, 07:05 — REGNUMБританский парламент может избежать Брексита без соглашения, если одобрит соглашение, которое было ранее достигнуто между бывшим премьер-министров Великобритании Терезой Мэй и ЕС, заявил бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в статье для издания Project Syndicate.
Верхофстадт призвал Великобританию посмотреть правде в глаза, поскольку выход из ЕС вынудит страну принять гораздо более жёсткие решения, чем кто-либо мог подумать.
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