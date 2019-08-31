Брюссель, 31 августа 2019, 07:17 — REGNUMОбострение политического кризиса в Соединённом Королевстве отчасти связано с предыдущей нерешительностью британского парламента в отношении соглашения с ЕС, предложенного бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в статье для издания Project Syndicate.
Верхофстадт добавил, что на фоне непрекращающейся лжи вокруг Брексита, почти никто не говорит о тех возможностях, которые может получить Великобритания в рамках уже достигнутого с ЕС соглашения.
Читайте также: Project Syndicate: исход схватки вокруг Брексита может удивить многих