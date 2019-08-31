Брюссель, , 07:17 — REGNUMОбострение политического кризиса в Соединённом Королевстве отчасти связано с предыдущей нерешительностью британского парламента в отношении соглашения с ЕС, предложенного бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в статье для издания Project Syndicate.

Бывший председатель Европейского парламента Антонио Таяни и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй © European Union 2019 – Source EP

«Усугубление политического кризиса в Великобритании отчасти является результатом неспособности парламента ратифицировать соглашение, которое бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила с ЕС», — заявил Верхофстадт.

Верхофстадт добавил, что на фоне непрекращающейся лжи вокруг Брексита, почти никто не говорит о тех возможностях, которые может получить Великобритания в рамках уже достигнутого с ЕС соглашения.

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