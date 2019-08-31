Вашингтон, , 07:12 — REGNUMПостепенно НАСА могло бы перейти на новый способ финансирования космических миссий, заявил писатель Марк Р. Уиттингтон в статье для издания The Hill.

Нучный центр НАСА (cc) FitzFox

«До настоящего момента НАСА занимало промежуточную позицию между оплатой по факту доставки и традиционными видами соглашений, когда оплата производилась в момент, когда тот или иной проект завершал определённые этап развития», — отметил Уиттингтон.

По словам эксперта, постепенно НАСА может перейти к варианту соглашений с частными коммерческими компаниями, когда оплата будет производиться только после того, как услуга будет оказана. В данном случае коммерческой компании пришлось бы взять на себя все риски.

«Соглашения об оплате по факту доставки можно было бы включить в программу «Артемида», а не создавать что-то параллельно. Подобные соглашения можно было бы заключить на поставку оборудования, необходимого для постройки постоянной лунной базы… В итоге, когда НАСА, его коммерческие и международные партнёры будут уверены в надёжности коммерческих грузовых перевозок, можно будет перепоручить коммерческим компаниям доставку астронавтов на лунную базу и с неё», — добавил Уиттингтон.

Уиттингтон также добавил, что сама лунная база могла бы эксплуатироваться как коммерческое предприятие, а НАСА и другие международные и коммерческие организации могли бы арендовать помещения на данном объекте.

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