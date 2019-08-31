Вашингтон, , 07:04 — REGNUMНачался ожидаемый демонтаж коммунистической системы Китая, заявил сотрудник Global Taiwan Institute Джозеф Боско в статье для издания The Hill.

«Геополитические тектонические плиты пришли в движение, начался неизбежный демонтаж коммунистической империи Китая», — заявил Боско.

По словам эксперта, история свидетельствует о том, что продолжительность жизни крупной коммунистической державы составляет около 70 лет, даже при самых благоприятных обстоятельствах, т. е. когда «диктатура получает все возможные стратегические преимущества благодаря спорадической западной наивности, робости и других факторов».

«Теперь Китайская Народная Республика, получившая отсрочку в 40 лет из-за ошибочной политики Запада, как до, так и после событий на площади Тяньаньмэнь, наконец, приближается к финишной черте. Президент США Дональд Трамп и Гонконг приближают гибель КНР», — добавил Боско.

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