Джуба, , 05:07 — REGNUM«Совет лидеров» создан противниками правительства Южного Судана, передаёт Tamazuj.

Такое решение оппозиция приняла по итогам переговоров в Гааге (Нидерланды). В новое объединение вошли три группы.

Комментируя это решение, Эммануэль Аджавин, возглавляющий коалицию «Национальный демократический альянс Южного Судана», заявил, что новая структура не исключает переговоров с правительством страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Аджавин в Гааге заявил, что оппозиция собралась, чтобы договориться, как действовать в отношении президента Южного Судана Салвы Киира.

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