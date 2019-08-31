Гавана, , 04:53 — REGNUMОткрытие Капитолия после реставрации в Гаване состоялось 30 августа, сообщает EFE.

Капитолий. Гавана Максим Додонов @ ИА Красная Весна

Комментируя происходящее, главный историк Гаваны Эусебио Леаль отметил, что это — «торжественный момент».

Большую помощь в реставрации оказала Россия, на средства которой позолотили купол Капитолия, а также Статуя Республики внутри здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад стало известно, сколько средств Россия выделит в помощь восстановления Капитолия в кубинской столице. Эти планы планировалось воплотить в жизнь к празднованию 500-летия Гаваны, отмечаемому в ноябре 2019 г.

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