Вашингтон, , 03:54 — REGNUMИранский танкер Adrian Darya 1 якобы направился в порт Тартус в Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«Глава МИД Ирана Джавад Зариф обещал Великобритании, что танкер Adrian Darya 1 не направится в Сирию. У нас есть надежная информация, что танкер направился в сирийский Тартус. Надеюсь, он сменит курс», — заявил он.

Помпео добавил, что с его стороны было большой ошибкой доверять заявлению Зарифа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты наложили санкции на танкер иранский Adrian Darya 1 и капитана судна. По мнению минфина США, нефть с танкера предназначена для продажи с целью финансирования «вредоносных действий» Ирана.

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