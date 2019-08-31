Вашингтон, , 03:16 — REGNUMИранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и капитан судна были включены в санкционный список минфина США, сообщает агентство Reuters.

Санкции, санкции... Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам представителя американского минфина, танкер был включен в санкционный список за связи с Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана. Якобы нефть, которую перевозило судно, использовалась для продажи с целью спонсирования «вредоносных действий» Тегерана и «продвижения терроризма».

«Любой, кто окажет помощь Adrian Darya 1, рискует оказаться под санкциями», — добавил представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа появились сообщения о том, что Иран уже продал нефть с танкера Adrian Darya 1. Власти Ирана подтвердили продажу нефти, однако не назвали покупателя и дальнейший маршрут танкера.

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