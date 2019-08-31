Осло, , 03:04 — REGNUMРоссия дала гарантии безопасности для турецких военнослужащих, находящихся на наблюдательных пунктах в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Норвегию. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

«Россия гарантирует, что силы режима Асада не будут нападать на наши наблюдательные пункты в Идлибе», — заявил он.

Чавушоглу также сообщил, когда турецкие войска покинут территорию Сирию. По его словам, выход турецких военных из Сирии состоится после того, как будет найдено политическое решение кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа в сирийском Идлибе начнет действовать новый режим прекращения огня. Сообщалось, что правительственные войска Сирии прекратят огонь в одностороннем порядке в зоне деэскалации утром 31 августа.

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