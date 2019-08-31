Екатеринбург, 31 августа 2019, 03:19 — REGNUMДля отчёта мэра Екатеринбурга за проделанную работу перед гордумой нужно будет установить чёткие правила. Об этом заявил спикер думы Игорь Володин, сообщает ЕАН.

Администрация города Екатеринбурга
Администрация города Екатеринбурга
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Председатель напомнил, что сейчас в городских документах нет чёткого регламента, согласно которому и проводился бы отчёт.

«Нам остаётся лишь скорректировать правила на следующий год», — заявил Володин.

Возможно, изменения будут приняты уже на осенней сессии в гордуме.

Напомним, в июле 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не смог утвердить отчёт перед депутатами за работу в 2018 году. Депутаты от ЛДПР, СР и «Яблока» не пропустили доклад главы города.

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