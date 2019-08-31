Екатеринбург, , 03:19 — REGNUMДля отчёта мэра Екатеринбурга за проделанную работу перед гордумой нужно будет установить чёткие правила. Об этом заявил спикер думы Игорь Володин, сообщает ЕАН.

Администрация города Екатеринбурга Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Председатель напомнил, что сейчас в городских документах нет чёткого регламента, согласно которому и проводился бы отчёт.

«Нам остаётся лишь скорректировать правила на следующий год», — заявил Володин.

Возможно, изменения будут приняты уже на осенней сессии в гордуме.

Напомним, в июле 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не смог утвердить отчёт перед депутатами за работу в 2018 году. Депутаты от ЛДПР, СР и «Яблока» не пропустили доклад главы города.

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