* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 02:58 — REGNUMРешения о выводе американского контингента из Афганистана не принято, сообщил журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Комментируя результаты переговоров с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), президент Штатов заявил, что диалог идёт, но к соглашению пока Вашингтон и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пришли.

Трамп также заявил, что американцы могли бы «победить в Афганистане», но для этого им пришлось бы «убить много людей». Затем он добавил:

«Но я не позволил».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходят в Катаре. На этом фоне 29 августа Трамп заявил, что после сделки с террористической группировкой в Афганистане останутся 8,6 тысячи военных из США.

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