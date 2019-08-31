Копенгаген, , 02:44 — REGNUMПредложение американского президента Дональда Трампа купить Гренландию выгодно, заявил депутат гренландского парламента Пеле Броберг (партия «Налерак»), пишет Ekstra Bladet.

«Уже сейчас Гренландию фактически защищают США, а не Дания», — сказал Броберг.

Он подчеркнул, что Гренландия ничего не теряет. Напротив, за разрешение гренландскими властями разместить у себя американские военные базы Вашингтон будет «поддерживать нас четырьмя миллиардами крон», заявил Броберг.

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Напомним, дипломатический скандал разразился между Копенгагеном и Вашингтоном после заявления Трампа 18 августа о намерении купить у Дании Гренландию. Реакцию Копенгагена, протестующего против этой инициативы, Трамп счёл чрезмерно агрессивной.

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