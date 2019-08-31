Вашингтон, , 02:34 — REGNUMГлава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США демократ Элиот Энгел и представитель Республиканской партии в комитете Майкл Маккол направили письмо глава правительства Польши Матеушу Моравецкому, в котором выразили озабоченность состоянием демократии в республике. Об этом говорится в заявлении комитета.

«Мы выражаем озабоченность состоянием демократии в Польше… Мы не можем больше игнорировать коррозию демократии», — говорится в заявлении.

Наибольшую обеспокоенность у американских законодателей вызвало состояние судов в Польше и политизация судебной системы. В частности, конгрессмены недовольны законом, запрещающим говорить о причастности польских граждан к Холокосту. Также обеспокоенность у комитета вызывали «атаки на меньшинства», которые «подрывают принципы демократии», и стремления польских властей взять под контроль некоммерческие организации в стране.