Варшава, , 02:07 — REGNUMНе все политики, которые собирались посетить Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, приедут, и это связано с отменой визита президента США, заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает Польское агентство печати.

Дональд Трамп

Комментируя отмену визита в Варшаву американского лидера Дональда Трампа, Щерский отметил, что состав прибывающих в Польшу делегаций меняется. Вероятно, не все лидеры стран, которые собирались на церемонию 1 сентября, приедут.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит в Варшаву отменил глава Евросовета Дональд Туск. Об этом он сообщил, узнав об отмене визиты Трампа, но объяснил своё решение тем, что его «не хотят видеть» в Варшаве.

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