Варшава, , 01:52 — REGNUMТоржественную речь в Варшаве 1 сентября, которую ждали от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, произнесёт его заместитель Майк Пенс, сообщило Польское агентство печати.

Майк Пенс

Комментируя подготовку Варшавы к церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Кшиштоф Щерский, возглавляющий кабинет польского президента, заявил, что американский вице-президент Пенс выступит с торжественной речью.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отменил визит в Варшаву, запланированный на 1−2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Отмену визита в Белом доме объяснили проблемами в связи с ураганом «Дориан».

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