Москва, , 00:54 — REGNUMВласти Южной Осетии вынуждены были предпринимать меры для защиты своей территории на фоне провокационных действий Грузии по строительству блокпоста районе южноосетинского села Цнелис, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В Москве подчёркивают, что конфликт спровоцирован Тбилиси, который неоднократно отказывался от предложенных Цхинвалом переговоров по делимитации и демаркации границы.

«В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по её инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это — суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства», — заявили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что грузинская сторона несколько месяцев подряд целенаправленно нагнетает напряжённость на границе. В этом её активно поддерживает Запад.

Выход Москва видит в том, чтобы конструктивно обсуждать проблему в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты и Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

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Напомним, на территории Южной Осетии на границе с Грузией грузинская сторона начала строить блокпост, что в Цхинвале считают недопустимым. Власти Южной Осетии, получив отказ Грузии демонтировать блокпост, поставили на границе свой дополнительный блокпост.

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