Москва, , 23:58 — REGNUM«Единая Россия» считает необходимым установить четкие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе одного из родителей, осуществляющего данный уход, на работу на условиях неполного трудового дня. В осеннюю сессию будут проработаны и внесены в Госдуму соответствующие поправки. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Ольга Баталина.

По ее словам, в настоящее время данный вопрос не урегулирован, что позволяет прекращать выплату «детских» пособий.

«В «Единой России» обратили внимание на несовершенство существующей нормативно-правовой базы, из-за чего возможна неоднозначная трактовка оснований для прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой день. Партия предлагает установить прозрачные критерии, которые позволят гражданам четко понять: сохранится ли за ними право на получение «детского» пособия при такой форме организации труда», — сказала Ольга Баталина.

Она также добавила, что «Единая Россия» проработает и внесет в Госдуму в осеннюю сессию соответствующие поправки.

В предложениях партии подчеркивается, что при разработке и внедрении правил сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой день не должны ущемляться ничьи интересы и права.

«При установлении данных критериев не должно оставаться пространства для злоупотреблений. Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается «детского» пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства», — считает первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

В настоящее время, по ее словам, родители, получающие пособие по уходу за ребенком, нередко сталкиваются с ситуациями, когда выход на неполный рабочий день влечет отмену установленных законом выплат.

«Это происходит в том числе потому, что в нормативно-правовых актах не прописано, какое количество рабочих часов в день/неделю/месяц позволяет судить о том, что родители большую часть времени занимаются не уходом за ребенком, а посвящают трудовой деятельности. В связи с этим, в Фонде социального страхования могут прекратить выплату «детских» пособий, посчитав, что уходу за ребенком уделяется недостаточно времени — четких параметров не существует», — констатировала Ольга Баталина.