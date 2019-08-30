Кабул, , 23:56 — REGNUMВ Афганистане в ходе боевой операции погиб военнослужащий США, сообщает 30 августа пресс-служба миссии НАТО «Решительная поддержка».

По данным пресс-службы, гибель военнослужащего произошла 29 августа. Подробности не сообщаются.

«Военнослужащий США погиб во время боевых действий в Афганистане в четверг, 29 августа», — указано в сообщении пресс-службы.

Личные данные погибшего военного не разглашаются. Командование заявляет, что это не будет сделано до уведомления его родственников о смерти военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении оставить в Афганистане более восьми тыс. американских военных.

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