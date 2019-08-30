Копенгаген, 30 августа 2019, 23:41 — REGNUMДепутат парламента Гренландии Пеле Броберг призвал подумать над предложением президента США Дональда Трампа о покупке этого острова у Дании, сообщает 30 августа газета Ekstra Bladet.
Предложение Трампа депутат расценил как реальную альтернативу «датским дотациям».
К тому же, отметил Пеле Броберг, военную защиту Гренландии фактически осуществляют США, а не Дания.
«А за возможность размещать свои базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон», — заявил депутат.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы купить Гренландию для соблюдения своих интересов в этом регионе мира.
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