Мадрид, , 23:17 — REGNUM«Страх витает над каждым торговым заведением на Коста-дель-Соль, — сообщает корреспондент испанского издания ABC. — «Жесткий Брексит» вселяет ужас в тех, кто продает мебель и сувениры. Также он заставляет волноваться всех, кто зависит от жизни по другую сторону границы. А ведь они уже переживают снижение заработной платы. Между тем многие испанцы, которые сделали Соединенное Королевство своим домом, опасаются, что все это негативно отразится на их уровне жизни».

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

В том случае, если 31 октября произойдет так называемый дикий Брексит, то есть выход Великобритании из ЕС без соглашения, это будет иметь драматические последствия для ситуации на рынке труда, прежде всего в сфере туризма и внешней торговли. Одна Испания потеряет больше 70 тысяч рабочих мест. Но Соединённому Королевству придется гораздо хуже: свыше полумиллиона человек останутся без работы.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что шотландский суд отклонил ходатайство группы из 75 депутатов и лордов, которые просили аннулировать на временной основе решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить деятельность парламента до 14 октября. Таким образом, угроза «жесткого Брексита» стала ещё более реальной.