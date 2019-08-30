Бразилиа, , 23:12 — REGNUM«Бразильский президент Жаир Болсонару подтвердил, что он готов к разговору с лидерами любых стран, которые хотят помочь с тушением пожаров в Амазонии, за исключением французского президента», — пишет сегодня, 30 августа, испанское издание El Mundo. «Любое обращение, от одной страны или другой, и мы поговорим. А Макрон, он хочет жертвовать от имени G7, но это неправда», — сказал в эту пятницу Болсонару, выходя из дворца Алворада в Бразилии.

Жаир Болсонару (cc) Senado Federal

Болсонару также сообщил, что этим вечером побеседует по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Она начала таким тоном… потом стала говорить нормально. Я готов к разговору с любым, за исключением нашего дорогого господина Макрона, если только он не заберет назад свои слова о нашем суверенитете в Амазонии», — объяснил президент Бразилии, напомнив о своих трениях с французским лидером. Конфликт возник после того, как Макрон включил чрезвычайную ситуацию с пожарами в бассейне Амазонки в повестку саммита G7, проходившего в конце прошлой недели в Биаррице.

Когда же один из журналистов напомнил Болсонару о словах, ранее сказанных им в адрес канцлера («Забери свои деньги и занимайся восстановлением лесов в Германии»), он ответил: «Решил все усложнить теперь, а, дружок? Она хочет встречаться со мной, а ты хочешь это усложнить. Это не только Германия, это вся единая Европа: им нечему научить нас в том, что касается охраны окружающей среды».