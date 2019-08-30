Амстердам, , 22:28 — REGNUMГолландский политик Хенк Оттен (Henk Otten), бывший руководящим деятелем партии Форум за свободу, возглавляемой Тьерри Боде (Thierry Baudet), намерен подать заявление в прокуратуру о клевете и диффамации со стороны Боде. Он настаивает на том, что его имя должно быть очищено от ложных обвинений.

В составленном по итогам внутрипартийного расследования докладе Оттен был обвинён в финансовых злоупотреблениях. Доклад стал поводом для исключения Оттена из партии в июле. Сам Оттен считает, что расследование было проведено непрофессиональным образом. Однако Боде, по его словам, отказался от проведения независимого расследования.

Оттен утверждает, что доклад составлен исключительно с целью избавиться от него, как от несогласного с линией Боде. По его мнению, Боде дрейфует в сторону правого экстремизма.

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