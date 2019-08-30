Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUMДепутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко посчитал антиконституционным решением организацию избирательных участков на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Об этом он заявил на теледебатах перед тем, как объявить, что снимает свою кандидатуру с выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 8 сентября организует более 70 избирательных участков в отдаленных садоводствах Ленинградской и даже Псковской области, на них не будет видеонаблюдения, как на петербургских участках. Против такого решения выступили три из четырех кандидатов в губернаторы.

«Я предложил своим товарищам — двое здесь стоят — вообще слиться отсюда, потому что исход предрешен, и все это смотрится достаточно дико», — сказал Бортко, имея в виду своих соперников по выборам — депутатов Заксобрания Петербурга Надежду Тихонову и Михаила Амосова.

Но Тихонова и Амосов предложили Бортко сначала обратиться в Центризбирком по поводу экстерриториальных участков в Псковской и Ленинградской областях. Бортко написал председателю ЦИК Элле Памфиловой депутатский запрос, где пытался уточнить, что она думает по поводу того, как кандидаты будут доставлять наблюдателей на эти отдаленные участки.

«Последний участок находится в Псковской области за 500 км от нас. На самолете надо. Как это делать, почему?» — недоумевал Бортко. К тому же, подчеркнул он, на таких участках можно будет проголосовать только за губернатора, а за муниципальных депутатов — нельзя.

«Это прямое лишение голоса. Налицо конституционное преступление. Этих выборов проводить нельзя!» — заявил режиссер в прямом эфире.

Он пояснил, что в ответ Памфилова согласилась с его опасениями и высказала «стопроцентную поддержку», правда, сказала, что совладать с председателем петербургского Горизбиркома Виктором Миненко не может. «Зачем она тогда нужна?» — недоумевает Владимир Бортко.

В результате по поводу экстерриториальных участков оппозиционные кандидаты и Горизбирком так к консенсусу и не пришли, подчеркнул коммунист. После чего передал свой разговор с некими «компетентными» людьми.

«Они спрашивают: «Ты что, выиграть хочешь?» Я говорю: «Да». Они: «Ты сумасшедший, что ли?» — сказал Бортко. Затем «компетентные люди» напророчили ему «17%, как у коммунистической партии, и второе место, как обычно».

Владимир Бортко же на это якобы заявил, что хочет получить любое количество процентов, но честно.

«Мне говорят, что это будет сложно сделать по перечисленным выше историям. Я говорю: «Одну секундочку, а Хакасия как? — сказал Бортко, имея в виду победу в этом регионе оппозиционного кандидата над единороссом в 2018 году. — Мне говорят: «Владимир Владимирович, Петербург — это что, Хакасия? Это второй город в стране и третий в Европе. Это не Хакасия, здесь так вряд ли пройдет».

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде», — возмутился Бортко.

После чего сообщил, что 31 августа подаст заявление об отзыве своей кандидатуры. С Геннадием Зюгановым по этому поводу не советовался, потому что боялся, что его остановят, и готов к любому партийному наказанию.

«Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаюсь с выборов. Меня больше там не будет, — подчеркнул режиссер. — То, что я сейчас снялся, хотя бы поставит какой-то знак на этих выборах. Может быть, так больше не будет».

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