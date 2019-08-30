Донецк, , 22:20 — REGNUMВласти Донецкой Народной Республики обратились к международным организациям с призывом оказать содействие в освобождении военнослужащих, захваченных накануне в плен украинскими боевиками в районе Горловки.

«Мы принимаем все меры по возврату наших защитников и призываем миссию ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и представительство ООН по правам человека оказать содействие в данном вопросе», — приводит РИА Новости заявление представителя Народной милиции ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 29 августа под Горловкой произошло боестолкновение сил ДНР с группой диверсантов из украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которого один военнослужащий ДНР погиб, ещё один получил тяжёлые ранения и трое были были захвачены в плен. Раненый военнослужащий сегодня скончался в больнице.

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