Амстердам, , 22:13 — REGNUMВ Нидерландах появилась информация, указывающая на вмешательство бывшего министра юстиции и высокопоставленных чиновников его министерства в процесс против лидера Партии Свободы Хеерта Вилдерса (Geert Wilders). Как свидетельствует из обнародованной 30 августа 2019 засекреченной внутренней записки министерства, бывший в 2014 г. министром юстиции Иво Опстелтен (Ivo Opstelten) и высокопоставленные чиновники оказывали влияние на принятие прокуратурой окончательного решения о преследовании Вилдерса.

Поводом к делу Вилдерса стало его выступление перед своими сторонниками после муниципальных выборов 2014 г. В своём выступлении Вилдерс спросил у присутствующих: хотят ли они чтобы в Голландии было больше или меньше марокканцев. Когда публика заскандировала «меньше» Вилдерс ответил, что его партия займётся этим. Выступление вызвало большой резонанс в стране. Правительство осудило слова Вилдерса. Ряд депутатов разных уровней от его партии заявил о выходе из её рядов. Тысячи людей обратились в полицию с заявлениями о том, что считают слова Вилдерса дискриминацией. Позднее стало известно, что в ряде полицейских участков были заготовлены и распечатаны формуляры для подачи заявления, что по мнению ряда наблюдателей ставит под вопрос предполагаемую нейтральность полиции.

До сих пор прокуратура и министерство юстиции утверждали, что окончательное решение о заведении дела против Вилдерса было принято 10 сентября 2014 г. Однако из рассекреченной 30 августа записки следует, что в сентябре 2014 г. ещё только шла речь о намерении завести дело. 25 сентября 2014 г. состоялось закрытое совещание, на котором, вопреки позднейшим утверждениям министра и его чиновников, обсуждалась содержательная сторона дела против Вилдерса. О чём конкретно шла речь — неизвестно, т. к. соответствующие места в документе заретушированы. Кроме того, выяснилось, что чиновники министерства юстиции давали рекомендации прокуратуре о том, как лучше вести дело против Вилдерса, ещё до того как прокуратурой было принято окончательное решение об этом деле. Ранее сотрудник министерства юстиции на условиях анонимности заявил, что Опстелтен настаивал на заведении дела против Вилдерса, поскольку тот, по его словам, «нам мешает».

Внутренняя записка министерства стала достоянием общественности благодаря программе новостей телеканала РТЛ, которая через суд потребовала её рассекречивания.