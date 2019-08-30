Киев, , 21:57 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинско государственной корпорации «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса генеральным директором этой же госкорпорации. Соответствующий указ опубликован сегодня, 30 августа, на официальном сайте президента Украины.

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром», — сказано в указе Зеленского.

Другим указом с должности гендиректора «Укроборонпром» был уволен Павел Букин.

Напомним, что в «Укробронпроме» в ходе предвыборной кампании на Украине разгорелся скандал. Журналисты различных изданий выяснили, что сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 год при содействии президента Украины Петра Порошенко продавали украинским оборонным предприятиям запасные части для военной техники с наценкой в 300%.

Что касается Абромавичуса, то он был одним из тех иностранных специалистов (Абромавичус гражданин Литвы), которые были задействованы в проведении реформ на Украине после государственного переворота. В 2014 году он былд назначен министром экономики Украины. Продержался Абромавичус в этой должности 1,5 года после чего ушел, заявив, что не собирается быть ширмой для тотальной коррупции.