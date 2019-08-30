Варшава, , 21:45 — REGNUMГлава Евросоюзного совета Дональд Туск, который в прошлом был премьер-министром Польши, не поедет на торжественные мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, который должны пройти в Польше 1 сентября. Об этом Туск заявил в эфире телеканала TVN24.

Напомним, что Туск находится в есьма сложных отношениях с нынешними властями Польши. Основанная Туском партия «Гражданская платформа» находится в оппозиции и перспектив возвращения к власти пока не просматривается.

Примечательно, что Польша была единственной страной, которая выступила против того, чтобы поляк Туск занял пост главы Евросоюзного совета.

Туска спросили: поедет ли он в родную Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Он ответил, что не поедет, так как его не приглашали, а навязываться он не хочет.

«Нет, я не собираюсь. Организаторы не хотят видеть меня там, и я никогда не навязываюсь со своим присутствием, когда я знаю, что мне не рады», — сказал Туск.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее отменил свою поездку в Польшу на данные мероприятия. Он сослался на то, что на США надвигается мощный ураган Дориан и ему надо быть дома.