Москва, , 21:43 — REGNUMГрузия несколько месяцев целенаправленно создаёт обострение на границе с Южной Осетией, сообщается 30 августа в комментарии МИД России по вопросу ситуации с грузинским блокпостом на югоосетинской территории.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментарии подчёркивается, что провокации и пропагандистские акции Грузии поддерживаются западными странами.

«Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а, наоборот, накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению», — указано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа власти Южной Осетии сообщили об установке грузинского блокпоста на территории республики в районе села Цнелис. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать этот пост, иначе будут применены «законные способы для защиты населения от возникающих угроз».

Напомним, официальный Тбилиси многократно отказался от делимитации и демаркации границы с Южной Осетией.

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