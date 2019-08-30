Ташкент, , 21:19 — REGNUMОчередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между Узбекистаном и Туркменией состоялась 24−30 августа в городе Туркменабаде, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе мероприятия узбекская и туркменская делегации согласовали прохождение проектной демаркационной линии на отдельных участках узбекско-туркменской государственной границы и доработали проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации границы», говорится в сообщении.

На встрече также согласованы объемы выполняемых сторонами демаркационных работ, по итогам переговоров руководителями делегаций Узбекистана и Туркмении подписан соответствующий протокол.

Как сообщалось ранее, последний раз рабочая группа совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии также проходила с 19 по 25 июня в Туркменабаде.