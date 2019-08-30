Киев, , 20:48 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду проект поправок в основной закон страны, в соответствии с которыми рядовые граждане будут наделены правом внесения законодательных инициатив наряду с главой государства, министрами и депутатами. Документ размещён 30 августа на официальном сайте Верховной рады.

Законопроектом предлагается внести изменения в 93-ю статью Конституции Украины, указав в ней, что «право законодательной инициативы в Верховной раде Украины принадлежит народу», а также президенту, кабинету министров и народным депутатам Украины и реализуется ими в порядке, определённом законодательством.

В пояснительно записке к законопроекту отмечается, что поправки имеют целью повысить эффективность механизма законодательной инициативы путём расширения перечня её субъектов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский также инициировал другие поправки в Конституцию Украины, в том числе о процедуре импичмента, введении пропорциональной системы выборов в парламент вместо смешанной, сокращении числа депутатов в Верховной раде.

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